Gaziosmanpaşa’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karışan kan, tıkanan gider boruları nedeniyle iki dairenin içine doldu. Evin tuvaletinden ve bahçedeki su giderinden taşan kan, daire sakinlerine zor anlar yaşattı.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın zemin altı 1. katındaki iki daire, sabah saatlerinde kanlı suyla doldu. Kanalizasyon hattındaki tıkanıklık nedeniyle kirli suyun tuvalet ve giderlerden evlere dolduğu anlaşıldı. Durumu fark eden ev sahiplerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri sevk edildi.

Yeni evli olduğunu ve eşinin hamile olduğunu belirten daire sakini Hasan Kurban, yaşadıkları şoku şu sözlerle anlattı:

"Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. Annemin yanına gidecektik, gidemedik. Sabah 09.00’dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Eşyalarımızın hepsini attık."

"150 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Diğer dairede yaşayan Burhan Karaman ise zararın büyük olduğunu ifade etti:

"En az 150 bin lira civarı zararım var. Sabah uyandım, ev kan gölü gibiydi. ‘Birini mi öldürdüler?’ diye düşündüm. Halılar, havlular, yataklar hepsi gitti."