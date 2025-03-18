Almanya, Fransa ve İtalya’nın başını çektiği, "AB’de kaçak göçle" ilgili çalışmaların ayrıntıları netleşti. Avrupa Birliği Komisyonu’nun rakamlarına göre, üye ülkelere gelen ve sınır dışı kararı verilenlerin ancak beşte biri gönderilebiliyor. AB kalanların hızlı geri gönderilmesi için kuralları sertleştirdi.

Başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkelere gelen yılda 300 bin kaçak göçmenin üçte biri Türk. İltica talebi en az kabul edilenler de yine Türkler oldu. Kaçak Türklerin sadece yüzde 8 ile 10'unun iadesi kabul ediliyor.

AB YENİ UYGULAMA BAŞLATIYOR

Son 10 yıl içinde 500 bine yakın kaçak Türk göçmenin geldiği sanılırken, iltica talepleri reddedilenlerin iadesi için AB, yeni uygulama başlatıyor. Bu rakamlarla en az 400 bin Türk’ün sınır dışı kararlarıyla karşı karşıya kalması bekleniyor.

AB Komiseri Brunner tarafından onaylanması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nu sunulma hazırlıkları yapılan anlaşmanın can alıcı noktaları şöyle;

GERİ DÖNÜŞÜ KABUL ETMEZSE: Uygulamanın Haziran 2026’ya kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Değişikliğe göre ilticası reddedilen kişi, iade sürecine aktif olarak katılırsa bir daha AB’ye yasal olarak girebilecek. İadeye uymazsa, zorla sınır dışı edilecek ve AB üyesi ülkelere uzun süreli girememe cezası alacak.

TÜM AB’DE TANINACAK: İade kararları, AB üyesi ülkelerde karşılıklı tanınacak. Yani Almanya’nın iade kararı verdiği bir kaçak göçmen, Fransa ya da Hollanda’dan da sınır dışı edilecek. Bir ülkenin sınır dışı kararı, diğer AB üyesi ülkede de otomatikman uygulanacak.

GERİ DÖNME MERKEZLERİ: AB dışında geri dönme merkezleri oluşturulacak. Amaç sınır dışı işlemlerinin kolaylaştırılması, göçmenlerin AB’ye dönmesinin engellenmesi. Bu merkezler Afrika’da ya da AB üyesi olmayan Avrupa’ya yakın ülkelerde olabilecek. İnsan haklarına özen gösterilecek.

ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE YERLEŞTİRME: İlticası reddedilen kaçakların, İtalya’nın Arnavutluk’a yerleştirdiği gibi, üçüncü ülkelere yerleştirilmesi planı rafa kalkıyor. Çünkü Avrupa Birliği Adalet Divanı, bunun yasal olmadığına hükmetti. Yerine, Geri Kabul Anlaşmaları ve hızlı sınır dışılar, sınır kontrolleri artırılacak.

SUÇLULAR, RİSKLİ GÖRÜLENLER: Suç işleyenler ya da sicili temiz olmayanlar, terör grupları ile iltisaklı olanlar, aşırılar için daha sert önlemler alınacak. Hapis cezasını gereken durumlar genişletilecek. Küçükler ve çocuklu aileler için önlemlerden muafiyetler olacak.