Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde faaliyet gösterdiği belirlenen kaçak tütün imalathanelerini bir süre teknik ve fiziki takibe aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ardından 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 401 bin 200 boş makaron, 27 bin 200 adet doldurulmuş kaçak sigara, 98 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 400 sahte veya sökülmüş bandrol, 100 boş sigara kutusu, 500 şeffaf sigara poşeti, 2 sigara dolum makinesi, 2 kompresör ve 16 litre yabancı bandrollü içki ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.