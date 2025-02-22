Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Derince limanında faaliyet gösteren Safi Derince Uluslararası İşletmeciliğini 11 yıldır ruhsat ve iskansız bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü ve limanda 8 kaçak yapı inşa ettiğini tespit etti.

Belediye, 2024 Kasım ayında faaliyet gösteren işletmeye ruhsat başvuruları yapmalarını istedi. İşletme ruhsat başvurusu yapması sonrasında çıkan harç fiyatını beğenmediği ve ruhsata tabi olmadıklarını ifade ederek başvurusunu iptal etti.

Bunun üzerine Derince belediyesi faaliyetlerin kıyı kanuna ve mevzuatlara aykırı olduğu gerekçesiyle liman işletmeciyle ilgili işlem başlattı.

Safi Derince Uluslararası İşletmeciliği bir hafta içerisinde ruhsat alınmaması durumunda Derince Belediye tarafından mühürleneceği öğrenildi.

“SAFİ PORT RUHSAT HARCINI BEĞENMEDİ BAŞVURUSUNU İPTAL ETTİ”

Derince Limanında faaliyet gösteren işletmenin 11 yıldır denizi doldurduğunu belirten Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, “Bundan 11 yıl önce Derince’de kurulan ve Türkiye Demir Yollarına ait liman işletmeciliğini 39 yıllığına özelleştirme idaresinden kiralayan Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği o günden beri Derince belediyesinin otoritesini yok sayarak kendini kanunların ve hukukun üstünde sayarak istediği bütün yapıları denetimden uzak, halktan uzak, gözden uzak bir şekilde denizimizi doldurmaktadır. Kıyı kanununa 3194 sayılı İmar kanuna ve yargı kararlarına göre ruhsat alınması gerekli sabit olmasına rağmen bahse konulu şirket üzerine düşen sorumluluğu ısrarla yerine getirmemektedir. Herhangi bir Türkiye Cumhuriyet vatandaşının en basit inşaat talebi dahi yada belediyemizin kendine yapmış olduğu inşaat, belediye dışındaki hastaneler, milli eğitime bağlı okullar dahil hepsinin ruhsata tabi olduğu bir yerde limanın ve liman üzerindeki yapıların ruhsata tabi olmaması düşünülemez mevzuatta aykırılık teşkil etmektedir. Bizlerde sınırlarımız dâhilinde olan ve kıyı ve belediye kanununa göre mücavir alanımızda bulunan bütün yerlerin belediye yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyleyerek kendilerine, yapılarla ve dolguyla ilgili belediyeden ruhsat almaları gerektiğini söyledik. İlgili kanunlara göre bunları kendilerine ilettiğimizde 11’inci ayda belediyemize ruhsat almak için başvurdular. Bu başvuru üzerine harçları beğenmeyip ruhsata tabi olmadıklarını söyleyerek geri gittiler” diye konuştu.

“KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIZ”

Safi Port işletmesiyle ilgili hukuki işlem başlatacaklarını belirten Gökçe, “Bizlerde bunun üzerine geçen hafta ilgili yerde yapı kontrol elemanlarımız vasıtasıyla bölgede yapılan yapıların tespitini yaptık. Bunun üzerine Safi Derince Uluslararası İşletmeciliği 19 Şubat’ta talihsiz bir açıklama yaptı. Bu açıklama Derince halkının, yargının ve devletin üstünde gören bir anlayışla alınan bir metin olduğunu kamuoyu tarafından esefle karşılandı. Safi Derince Uluslararası İşletmeciliği başında da söylediğimiz gibi 11 yıldır denizimizi doldurmakta, yollarımızı kirletmekte, havamızı kirletmektedir. Ancak Derince’ye bir faydası olmadığı gibi kapalı kapılar ardından özelleştirme idaresinin vermiş olduğu o yetkiye dayanarak denizimi neyle doldurduğu, nasıl doldurduğunu bilmemekteyiz. Bölgemizin deprem bölgesi olduğunu düşündüğümüzde ve yakın geçmişte Bolu’da yaşanan o talihsiz yangını da düşündüğümüz olası bir deprem ya da yangında sorumlunun kime ait olacağını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bizler devletin ve kıyı kanunun vermiş olduğu yetkilere dayanarak Safi Port’un bölgemizde denizimizi doldurarak yapmış olduğu bütün bu yapıların denetlenmesi, ruhsata ve iskana bağlanması için bütün hukuki işlemleri başlatacağız. Hiç kimse hukukun ve halkın üstünde değildir Derince limanı gerçek sahibi Derince halkıdır. Hukuk çerçevesinde bugüne Safi Port’un Derince halkının yemiş olduğu haklarını da geri alacağımızı halkımıza taahhüt ediyoruz” ifadelerini kullandı.