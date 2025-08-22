Geçtiğimiz haftalarda kaçak bungalov evlerin yıkımı sonrası Vali Ekrem Canalp’in “kaçak yapılarla mücadelede kararlılık” açıklamasıyla tartışmalar yeniden alevlendi.

Vali Canalp’in bazı müteahhitlere yönelik sözleri üzerine AKP MKYK üyesi Murat Çiçek, “Vali de olsa hakaret edemez” ifadeleriyle tepki göstermiş ve tartışma yeni bir boyut kazanmıştı.

Ancak AKP’li Çiçek, ikinci açıklamasında bu kez Vali Canalp’e destek verdi.

Ardından DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu da tartışmalara dahil oldu.

Batman Çağdaş Gazetesi'nin haberine göre, milletvekili Oduncu, açıklamasında; “Vali unutmasın: Eğer kaçak yapılaşma bu kadar yaygınsa, bu tablo yalnızca halkın değil, idarenin de sorumluluğudur. O yüzden halka parmak sallamadan önce, kendi yönetim anlayışının yarattığı tabloya bakmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞIN HAYALLERİN İÇALANLARA TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Tartışmalar üzerine bu kez açıklama, Batman Valiliği’nden geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, hem Milletvekili Oduncu’ya hem de kaçak yapılara yönelen müteahhitlere yanıt verildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

*Şehrimizdeki en önemli sorunlardan biri olan kaçak yapılaşma ile mücadele, yalnızca bir imar meselesi değil; halkımızın can güvenliği, geleceği ve şehrimizin sağlıklı gelişimi açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur.

-Deprem gerçeği bize bir kez daha göstermiştir ki, kaçak yapılaşmaya göz yummak geleceğimizi yok etmektir. Bu nedenle Batman’da hiçbir kaçak yapıya müsamaha edilmeyecek, tespit edilenler yıkılacak ve yeni girişimlere asla izin verilmeyecektir.

-Konuşmalarımızda da defalarca vurguladığımız üzere; - İşini düzgün yapan, dürüst çalışan müteahhitlere saygımız vardır.

-- Ancak halkımızın emeğini sömüren, maddi menfaatleri için Batmanlıların hayallerini çalan, tarım arazilerine tecavüz eden, kaçak yapı yapan sözde müteahhitlerle mücadelemiz tavizsiz devam edecektir.

-Bu noktada hatırlatmak isteriz ki; vekil olduğunu iddia edenler, halkımızın emeğini sömüren kaçak yapı yapan sözde müteahhitleri değil, Batman halkının geleceğini sahiplenmelidir. Kamu düzenini, adaleti ve Batman’ın yarınlarını koruma kararlılığımız tamdır.