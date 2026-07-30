Aracında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesiyle gündeme gelmesinin ardından dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinden istifa eden milletvekili Ediz Ün CHP'ye geri döndü.

Mutlak butlan kararının ardından kurultaya kapıların kapanmasıyla CHP'den YENİ Parti'ye 91 milletvekili geçti. CHP'nin vekil sayısı 44'e düşerken, Ediz Ün'ün partiye dönmesiyle bu sayı 45'e çıktı.

Mahkeme kararıyla CHP'nin Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Barış Yarkadaş, Ün'ün partiye geri döndüğünü sosyal medyadan duyurdu. Yarkadaş, Ün'ün kendisine yaptığı açıklamayı şöyle aktardı:

“Halkımıza söz verdiğim gibi yeniden partime döndüm. Kaçakçılık konusuyla hiçbir ilgimin olmadığı kovuşturma sürecinde ortaya çıktı. Yanımda çalışan kişi bundan dolayı ceza aldı. Yargı süreci tamamlandı ve nihayet partime döndüm. Çok mutluyum”

NE OLMUŞTU?

Polis, 21 Eylül 2024’te TEM’de bir cipi durdurmuş, araçta 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara bulunmuştu.

Cipteki F.A. ve Ç.R.Ç. ‘gümrük kaçakçılığı‘ gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Araç dönemin CHP Edirne milletvekili Ediz Ün’e ait çıkmıştı.

Ün, durumla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve aracı gayri resmi danışmanı F.A.’ya emanet ettiğini söylemiş, 28 Eylül 2024’te partisinden istifa etmişti. ‘Ülkeye kaçak eşya sokmak’tan hakkında fezleke hazırlanan Ün, araçtakiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Davanın karar duruşması, Edirne 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar F.A., Ç.R.Ç. ve F.A’nın avukatı katılmazken Ç.R.Ç.’nin avukatı salonda hazır bulundu.

Avukat, müvekkilini “Onun, gümrük kaçağı ürünlerle ilgisi yok. Aracı arıza yaptığı için Edirne’de F.A.’nın kullandığı araca bindi” diye savunup beraatini istedi.

Mahkeme, sanıklara ayrı ayrı iki yıl iki ay yedi gün hapis ve 131 bin 250’şer lira para cezası verdi. Karar istinafa taşınabilecek.