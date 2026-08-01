CHP’nin butlan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk transferi kaçakçılık suçundan fezlekesi bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün oldu.

‘Arınacağız’ diyen Kılıçdaroğlu, kaçakçılıkla suçlanan ve dönemin Genel Başkanı Özgür özel tarafından istifa ettirilen milletvekilini CHP’ye geri alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kaçakçılıkla suçlanan Ediz Ün ile görüştü ve partiye dönüş için yeşil ışık yakarak “Başarılar dilerim” dedi.

Ün de ‘Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ile görüştüm, baba ocağına geri dönüyorum, hakkımda bir soruşturma vardı ancak konunun benimle alakası olmadığı anlaşıldı, itham edilmeye çalışıldım, aklandım. Ulu çınarın gölgesinde vatandaşıma hizmet etmeye devam edeceğim” diye konuştu. 91 milletvekili istifa ederek YENİ Parti’yi kurmasından sonra, CHP’nin milletvekili sayısı Ediz Ün’ün katılımıyla 45’e yükselecek.

Özgür Özel istifa ettirdi

Özgür Özel, danışmanının kullandığı otomobilinde 6 bin 985 adet kaçak elektronik sigara ürünü bulunan Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün partiden istifasını istemiş ve 28 Eylül 2024’te istifa etmişti.