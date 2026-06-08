Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan bir şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

Olay, İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç.’yi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda şüphelinin ‘hırsızlık’ başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

KONTROLDEN KAÇTI

Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç. aniden koşarak kaçtı. Bunun üzerine bölgede arama başlatan ekipler, jandarma birimlerinin de desteğiyle şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'DUR DEDİN DURDUM AĞABEY'

Şüphelinin kaçış anları çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Yakalanırken polislere direniş göstermeyen şüphelinin, “Gözünü seveyim, sen dur dedin durdum ağabey” sözleri dikkat çekti. Ali Ç., işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.