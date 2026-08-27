Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından hazırlanan 2026 Gök Olayları Yıllığı’na göre, 28 Ağustos’ta parçalı Ay tutulması meydana gelecek. Ay’ın bir bölümünün Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşacak tutulma, Türkiye’den de izlenebilecek.

‘EN BELİRGİN KISMI 05.33.48’DE’

Tutulma şu şekilde meydana gelecek:

"28 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tutulmada Ay, öncelikle saat 04.23.55'te Yer'in yarı gölge (penumbra) konisine girmeye başlayacak. Bu evrede, Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma görülebilse de değişimi fark etmek her zaman kolay olmayabilir. Tutulmanın daha belirgin kısmı ise saat 05.33.48'de Ay, Yer'in tam gölge (umbra) konisine girerken başlayacak ve böylece tutulma 'parçalı' evreye geçmiş olacak. Bu andan itibaren Ay'ın yüzeyinin bir kenarında Dünya'nın gölgesi belirgin şekilde seçilebilecek. Tutulma ilerledikçe örtülme artacak ve maksimum tutulmaya saat 07.12.49'da ulaşılacak. Ancak bu saatte Türkiye genelinde Ay batmış olacağı için tutulmanın bu evresini ülkemizden gözlemleyebilmek mümkün değil. Maksimum evreden sonra Ay, tam gölge konisinden yavaşça çıkarak parçalı tutulmanın son kısmına (çıkış evresi) girecek. Böylelikle saat 08.51.55'te parçalı tutulma sona erecek. Bunun ardından Ay, saat 10.01.41'de yarı gölge konisinden de tamamen çıkacak ve tutulma tüm evreleriyle tamamlanmış olacak."