İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 10 oldu.

Karaal, 17 Haziran'da Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırılmıştı. Olayın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İddialara göre Karaal, evinden çıktığı sırada bir araçtan inen kişiler tarafından darbedildi ve zorla başka bir araca götürüldü. Kaçırılma anına çevrede bulunan kişilerin tanık olduğu belirtildi. Karaal'ın yakınlarının başvurusu üzerine başlatılan çalışmalarda, kaçırılmada kullanılan aracın plakasının kopyalandığı öne sürüldü.

TUZLA'DA BİR İNŞAATTA BULUNDU

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Karaal, Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Darp edildiği belirtilen Karaal hastaneye kaldırılırken, tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 8 kişiye ek olarak iki kişi daha gözaltına alındı. Böylece dosyadaki gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.