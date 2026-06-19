Silivri'de görülmeye devam eden İBB Davası'nın tutuksuz sanıklarından İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, dün gece Maltepe'deki evinin yakınında kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Avukatı Tayfun Taşlıoğlu, Karaal'ın çocuklarıyla birlikte yürüyüşe çıktığı sırada yanına yaklaşan araçtan inen kişilerce darp edilerek kaçırıldığını duyurmuş, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri de şüphelilerin yakalanması için kolluk güçlerine talimat verildiğini belirtmişlerdi. 'GELMESEYDİNİZ KAFAMA SIKACAKLARDI' Gazete Pencere'ye konuşan Avukat Tayfun Taşlıoğlu, sabah saatlerinde bir inşaatta bulunan Erhan Karaal’ın işkence görmüş ve ifade veremeyecek bir halde kurtarıldığı söyledi. Taşlıoğlu'nun aktardığına göre, Erhan Karaal bulunduğunda polislere "gelmeseydiniz kafama sıkacaklardı" dedi. Avukat Taşlıoğlu, İBB Kültür AŞ çalışanı olan ve ifadesi alınan Tolga Tetik'in kaçıran kişilerle bağı olduğunu öne sürdü. Taşlıoğlu "Tetik'in ifadesinden yola çıkarak polis ekipleri Karaal'ı buldu muhtemelen" ifadelerini kullandı. Karaal'ın bulunduğu yapıda silahlı bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin ifadesinde bölgeye yemek getirdiğini söylediği öğrenilirken gözaltına alınan şüphelinin 22 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kaçırma olayına karıştıkları gerekçesiyle toplam 8 şüphelinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.