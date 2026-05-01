Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Dişli, İsrail tarafından Yunanistan açıklarında kaçırılan Sumud Filosu aktivistlerinin Girit'e geri bırakıldığını açıkladı.

Filoda bulunan 20 Türk vatandaşının tamamının sağlık durumunun iyi olduğu ve güvenli bir şekilde karaya ulaştığı iletildi.

Girit'e varan aktivistlerin Heraklion Havalimanı'ndan Türkiye'ye dönüş için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan resmi açıklamada, Girit Adası’na nakledilen yolcuların aksine, Thiago ve Saif isimli iki aktivist hala İsrail tarafından hala tutuluyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'deki ablukasını aşarak Gazzelilere yardım ulaştırmak için ikinci kez yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Girit açıklarında İsrail saldırısına uğramıştı.

Gemilere çıkartma yapan İsrail askerleri 170'den fazla aktivisti alıkoydu ve 20 gemiyi ele geçirdi.

Aktivistlerin büyük bir kısmının zorla İsrail'e götürüldüğü ve buradan sınırdışı edileceği biliniyor.