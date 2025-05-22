Gazete Emrullah Erdinç'in haberine göre, iş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği esnada kendi korumaları tarafından, mahkemece atanan vasisinden kaçırıldı.

Süreci anlatan Emrullah Erdinç sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İş insanı İnan Kıraç, Koç Hastanesi’ne gittiği sırada, kendi adamları tarafından, mahkemece atanan vasisinden kaçırıldı. O sırada hastanede bulunan ve biri sağlık müdürlüğünden, diğeri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden olmak üzere 2 kamu görevlisinden oluşan vasi heyeti, Kıraç’ın götürülmesine müdahale etmeye çalıştı. Ancak Kıraç’ın adamları tarafımdan üzerlerine araç sürülerek etkisiz hale getirildiler. Vasiler durumu hemen polise bildirdi. İnan Kıraç’ın bilinmeyen bir yere götürüldüğü öğrenildi. Polis, İnan Kıraç’ı mahkeme kararıyla atanmış vasiye teslim edilmesi için geniş çaplı arama başlattı."

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hastane konuya ilişkin açıklama yaptı. İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiaları yalanlanırken, Kıraç'ın taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmadan ayrıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."