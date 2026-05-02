Sivas Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki A.I.’nın ailesiyle eğitim nedeniyle sorun yaşadığı öne sürüldü. Üniversite sınavına hazırlanmak isteyen genç kızın ailesi tarafından baskı ve şiddete maruz kaldığı iddia edilmişti. Genç kızın babası, iddiaları yalanlayarak olayın perde arkasını anlattı.

'KAÇAK GÖÇMEN KANDIRDI"

Bizim Sivas Haber'e konuşan baba, şu açıklamaları yaptı; "Birlikte aynı evde ikamet ettiğimiz, üniversite sınavına hazırlanması için kendi rızamız ile çaba gösterdiğimiz ve okuması için her imkanı tanıdığımız kızımız A.I. 13.04.2026 tarihinde ülkeye kaçak giriş yapan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından kandırılması sonucu evimizden altınlarımızı bizden habersiz alarak Alanya ilçesine kaçtı"

AİLESİNDEN DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

A.I.’nın bir süre önce Alanya’ya giderek güvenlik güçlerine başvurduğu ve ailesi hakkında şikayetçi olduğu, daha sonra yeniden Sivas’a döndüğü iddia edildi. Genç kızın, güvenliği gerekçesiyle dayısının evinde kaldığı öğrenilmişti.

'ALTINLARIMIZI ALIP KAÇTI'

Bu konuya ilişkin konuşan baba "Altınlarımızı bizden habersiz alarak Alanya ilçesine kaçmış ve kendi aramalarımız neticesinde bularak kendisini ikna ederek Sivas’a getirdik ve kuzeni ile birlikte kalmaktaydı.

Olay gecesinden bir gün öncesi kızımın annesi kendisiyle birlikte ikamet ettiğimiz evimize götürmek için ikna etmek amacıyla yanına gelmiştir, bizde olay gecesi kızımı ikna etmek için ziyaret amaçlı amcasıyla birlikte geldik. Annesiyle evimize gitmek için konuştukları için de kızımı kuzenin evinden eşim ve kardeşim ile birlikte alıp yaşadığımız ikametimize götürmek için asansörle indirdik.

'APARTMAN SAKİNLERİ RAHATSIZ OLMASIN DİYE AĞZINI KAPATTIM'

Daha öncede bir çok kez kendisini ikna etme aşamalarımızda bu olayları yaşadığımız için sesten apartmanda yaşayan insanların rahatsız olmaması için kızımın ağzını elimle kapattım ve indikten sonra da araca binme sırasında kendisini yere atmıştır kızımı kaldırarak araca bindirmek zorunda kaldık, bu olayda pusu ile kaçırma, darp etme veya şiddet olayı yaşanmamıştır."

