Olay, önceki gece Karaçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 14 A.. 708 plakalı otomobili kullanan Metin K.'ya durması yönünde ihtarda bulundu.
DURMAYIP KAÇMAYA BAŞLADI
Ancak sürücü, polislerin uyarısına rağmen kontrol noktasında durmayarak otomobiliyle kaçtı. Bunun üzerine ekipler, sürücünün yakalanması amacıyla takibe başladı.
TAKİP SIRASINDA POLİS MEMURU YARALANDI
Kaçan otomobilin peşine düşen polis ekiplerinin takibi sırasında bir polis memuru kolundan yaralandı.
Ekiplerin sürdürdüğü takip sonucunda Metin K., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.
400 BİN TL İDARİ PARA CEZASI
Metin K.'ye ehliyetsiz araç kullanmak, polisin 'Dur' ihtarına uymamak ve kaçış sırasında gerçekleştirdiği çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı.
Polis memurunun yaralanmasıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.