Somerset’te yaşayan anne ve kızı, yarık damak ameliyatı için Bristol’deki özel bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. İlk kemik greftinin başarısız olmasının ardından yaklaşık 18 ay boyunca yeni işlem için beklediler.

‘KADAVRA KEMİĞİNDEN ELDE EDİLEN MADDE’

Ancak aile asıl şoku, ikinci operasyonun neden başarısız olduğunu öğrenmek için gittikleri kontrolde yaşadı. Anne, cerrahın tıbbi notlara baktığında yüz ifadesinin değiştiğini ve bir şeylerin ters gittiğini hissettiğini söyledi. Yapılan açıklamada, ameliyatta “Grafton” adlı ve kadavra kemiğinden elde edilen demineralize kemik lifi içeren bir malzemenin kullanıldığı ortaya çıktı.

‘MİDEM BULANDI’

Anne yaşadığı şoku, “Tamamen donup kaldım. Buna asla izin vermedik, bize hiçbir şey söylenmedi. Çok öfkelendim ve midem bulandı” sözleriyle anlattı.

EMEKLİLİKTEN DÖNEN CERRAH GERÇEKLEŞTİRDİ

Ameliyatın, hastaneye emekliliğinden sonra geçici olarak dönen bir cerrah tarafından gerçekleştirildiği öğrenildi. Ailenin avukatları, aynı cerrahın hastanede birden fazla çocuğa benzer işlemler uygulamış olabileceğini belirtti. Ancak diğer vakalarda da kadavra kemiği kullanılıp kullanılmadığı henüz bilinmiyor.

HASTANE ÖZÜR DİLEDİ

Olay sonrası hastane aileden özür diledi. Yetkililer, ameliyat kararlarının “iyi niyetle” alındığını savunsa da, sürecin aileye doğru şekilde açıklanmadığını kabul etti.