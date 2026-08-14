Cezayir'in batısındaki Ain Temouchent vilayetine bağlı El Amria beldesinin Belediye Başkanı Sayeh Dhaif, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

Yerel halk arasında büyük tartışmaya yol açan olayda belediye başkanı, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'ye ait olduğu bilinen "Sizin için onur istedim, ama siz aşağılanmayı seviyorsunuz" ifadesini sosyal medyadan paylaştı.

Gelişme üzerine açıklama yapan vilayet yönetimi, söz konusu paylaşımın sadece bireysel bir düşünce açıklaması olarak değerlendirilemeyeceğini; halkın duygularını inciten, kamuoyunda gerginlik ve bölünmeye sebep olan hakaret içerikli ifadeler barındırdığını belirtti.

Cezayir makamlarının uyarısı ve bölge sakinlerinin tepkilerinin ardından görevine son verilen belediye başkanı hakkında, hukuki sürecin başlatılması amacıyla Ain Temouchent Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunuldu.