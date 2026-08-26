Emeklilikte Adalet Derneği Başkanı Mihriban Uğurlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile bir araya gelerek 1999 sonrası sigortalılar için hazırladığı kademeli emeklilik modelini sundu. Uğurlu, görüşmeden sonra “Bu konu artık Cumhurbaşkanımızın önünde” açıklamasını yaptı. 8 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olanla 9 Eylül 1999 tarihinde SGK girişi olan kişiler arasında 20 yıla varan emeklilik farkı oluşuyor. Emeklilikte Adalet Derneği, emeklilikte adaletin sağlanamadığını, milyonlarca kişinin hakkının yendiğini savunuyor.

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