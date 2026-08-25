Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanların erken emeklilik talepleri gündemdeki yerini koruyor. Siyasi temsilcilerle temaslarını sürdüren Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), adil bir kademelendirme sistemi çağrısında bulunurken, yetkili makamlarca hazırlanmış resmi bir yasal taslak henüz bulunmuyor.

MEVCUT EMEKLİLİK SİSTEMİNDE ŞARTLAR NASIL İŞLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre emeklilik koşulları, ilk sigorta başlangıç tarihine göre üç ana dönemde uygulanıyor:

8 Eylül 1999 Öncesi: EYT kapsamındaki bu grupta yaş sınırı aranmıyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000 ila 5975 prim günü şartı geçerliliğini koruyor. Kısmi emeklilikte ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü yeterli kabul ediliyor.

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası: Kadınlarda 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün); erkeklerde ise 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık ve 4500 gün) koşulu uygulanıyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası: Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş sınırı ile başlayan sistemde 7200 prim günü gerekiyor. Emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.

BİR GÜNLÜK FARK YILLARCA BEKLEMEYE NEDEN OLUYOR

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 olan bir çalışan ile 9 Eylül 1999 olan bir çalışan arasında 17 ila 20 yıla varan emeklilik yaşı farkı oluşması, tartışmaların ana odak noktasını oluşturuyor. Dernek yönetimi, bu durumun aktüeryal adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını savunarak adil bir kademelendirme yapılmasını talep ediyor.

MASADAKİ KADEMELİ YAŞ VE PRİM TALEPLERİ

EMADDER tarafından önerilen ve kademeli emeklilik hakkı verilmesini öngören yaş ve prim cetveli şu şekildedir:

1999-2000 Girişliler: Kadınlar 43, erkekler 45 yaş / 6.400 prim günü

2001 Girişliler: Kadınlar 44, erkekler 46 yaş / 6.475 prim günü

2002 Girişliler: Kadınlar 45, erkekler 47 yaş / 6.550 prim günü

2003 Girişliler: Kadınlar 46, erkekler 48 yaş / 6.625 prim günü

2004 Girişliler: Kadınlar 47, erkekler 49 yaş / 6.700 prim günü

2005 Girişliler: Kadınlar 48, erkekler 50 yaş / 6.775 prim günü

2006 Girişliler: Kadınlar 49, erkekler 51 yaş / 6.850 prim günü

2007 Girişliler: Kadınlar 50, erkekler 52 yaş / 6.925 prim günü

2008 Girişliler: Kadınlar 51, erkekler 53 yaş / 7.000 prim günü

Dernek yetkililerinin siyasi parti temsilcileriyle temasları devam etse de konuya ilişkin yürütülen henüz resmi bir çalışma veya Meclis'e sunulmuş bir kanun teklifi yer almıyor.