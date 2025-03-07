Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazandı. Ancak, 1999 sonrasında sigortalı olanlar bu düzenlemenin dışında kaldı. Bu durum, sigortalı çalışanlar arasında adaletsizlik hissine yol açtı. Ancak, kademeli emeklilik konusu yeniden gündeme geldi ve bu, milyonlarca sigortalının umudunu yeşertti.

'KADEMELİ EMEKLİLİK KONUSUNDA HAREKETLİLİK VAR'

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilikle ilgili olarak, "Kademeli emeklilik konusunda ciddi bir hareketlilik var. Ankara’nın öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi" şeklinde bir açıklama yaparak, bu konuda olumlu gelişmelerin olabileceğini ifade etti.

1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olarak çalışmaya başlayan milyonlarca kişi, EYT düzenlemesinden yararlanamayarak büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bir gün farkla EYT kapsamına giremeyen ve 17 yıl daha çalışmak zorunda kalan bu bireyler, bu durumu ciddi bir adaletsizlik olarak değerlendiriyor.

Bu gruptaki sigortalılar, 23 yıl hizmet süresi ve 9000 prim gününü tamamlamalarına rağmen emeklilik hakkı kazanamıyorlar. Bu kişiler, yaş şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar, mevcut 58-60 yaş sınırının esnetilmesini ve emeklilik sisteminin daha adil hale getirilmesini istiyorlar.

KARAKAŞ'TAN UMUT VERİCİ AÇIKLAMA

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emeklilikle ilgili olarak umut veren bir açıklama yaptı. Karakaş, "Kademeli emeklilik konusu şu anda büyük bir hareketlilik içinde ve Ankara'nın öncelikli gündem maddelerinden biri. Herkes bu konuda konuşuyor ve Türkiye'nin en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Emeklilik konusunda umutsuz olmayın; EYT 24 yıl süren tartışmaların ardından çözüme kavuştu, kademeli emeklilik ise sadece iki yıldır gündemde. Sonunda bu konu da çözülecek" şeklinde konuşarak, bu sorunun da bir gün çözüleceği konusunda güven verdi.

ÇÖZÜM İÇİN SABIR GEREKİYOR

İsa Karakaş, kademeli emeklilik konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirtti. Deneyimlerine dayanarak, bu sorunun çözümünün 2027 civarını bulabileceğini ifade etti. Karakaş, "Deneyimlerime dayanarak söylüyorum, bu sorunun çözümü 2027 civarını bulabilir" diyerek, sürecin zaman alabileceğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, kademeli emeklilik bekleyen milyonlarca sigortalıya umut verirken, çözüm için gerekli olan sabrın önemine de vurgu yapmış oldu.