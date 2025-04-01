Aynı prim gününü dolduran ve aynı sigorta sistemine tabi olan çalışanların, yalnızca birkaç gün farkla emeklilik hakkı elde edememesine yönelik adaletsizlik isyan ettiriyor. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kademeli emeklilik sistemiyle milyonlarca emekçinin gasp edilen haklarının geri verilmesini istedi.
"KADEMELİ EMEKLİLİK ZORUNLULUK"
İlgezdi, “Aynı yaş grubunda, aynı iş yerinde, hatta aynı ailede çalışan insanlar arasında tarih sınırı nedeniyle uygulanan bu sistem çalışma barışını bozup, eşit yurttaşlık ilkesini ihlal ediyor. Kademeli emeklilik zorunluluktur. Adil bir düzenleme yapılarak bu hukuksuzluğa son verilmeli” dedi.