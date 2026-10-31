Kademeli emeklilik düzenlemesi için gözler iktidardan gelecek açıklamalara çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2027 bütçesinde emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından AKP'nin emeklilik başlığındaki hazırlıkları da merak konusu oldu.

TBMM'ye sunulan kanun teklilfiyle birlikte milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği süreçte AKP kaynaklarının değerlendirmeleri gündeme geldi.

AKP kaynaklarının BBC Türkçe'ye verdiği bilgilere göre, yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Normal yıllık zammın yanı sıra refah payı veya seyyanen zam seçenekleri de değerlendirilirken, maaş artışında yaş, çalışma durumu, ev sahipliği ve hane geliri gibi kriterlerin dikkate alınması gündemde.

YAŞ SINIRI 65 Mİ, 60 MI OLACAK?

Düzenlemede öne çıkan seçeneklerden biri, emeklilere yapılacak ek iyileştirmenin yaş kriterine göre belirlenmesi.

Üst düzey bir AKP yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 65 yaş ve üzerindeki emeklilere daha fazla destek sağlanması üzerinde duruluyor.

AKP kaynakları, yaş kriterinin belirlenmesinde emeklilerin çalışma hayatında kalabilme imkanlarının dikkate alındığını belirtiyor.

65 yaş altındaki bazı emeklilerin çalışarak ek gelir elde edebildiği, daha ileri yaştakilerin ise çalışma imkanlarının kısıtlı olduğu ifade ediliyor.

Bu kapsamda 65 yaş sınırı öne çıkarken, yaş kriterinin 60'a çekilmesi seçeneği de değerlendiriliyor.

EMEKLİNİN EVİ VE EK GELİRİ DE HESAPLANACAK

Maaş iyileştirmesinde yalnızca yaş kriterinin değil, emeklilerin ekonomik koşullarının da dikkate alınması gündemde.

Bu kapsamda değerlendirilmesi beklenen kriterler şöyle:

- Emeklinin çalışmaya devam edip etmediği,

- Ev sahibi olup olmadığı,

- Emekli maaşı dışında ek gelirinin bulunup bulunmadığı,

- Haneye giren toplam gelir.

Ancak bu kriterlerin hangi yöntemle uygulanacağı, emeklilerin nasıl gruplandırılacağı ve maaş artışlarına ne ölçüde yansıtılacağı henüz netleşmedi.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN KAPI KAPANDI MI?

Milyonlarca çalışanın beklediği kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin de AKP kaynaklarından açıklama geldi.

Parti kaynakları, kamuoyunda EYT benzeri bir modelle tartışılan kademeli emekliliğin şu aşamada gündemlerinde bulunmadığını bildirdi.

AKP kaynakları, böyle bir düzenlemenin bütçeye ilave yük getireceğini ve mevcut ekonomik koşullarda sürdürülebilir olmayacağını değerlendiriyor.