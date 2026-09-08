Sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve sonrası olan vatandaşların yakından takip ettiği kademeli emeklilik talepleri, çalışma hayatının öncelikli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor.

İşe giriş tarihine göre yaş ve prim şartlarının kademeli olarak esnetilmesini içeren modele ilişkin beklentiler sürerken, mevcut yasal çerçevede işlemlerin nasıl yürütüldüğü merak konusu oldu.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS GÜNDEMİNE GELDİ Mİ?

EYT düzenlemesinden yararlanamayan 1999 sonrası sigortalılar, emeklilik koşullarında aşamalı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Kademeli emeklilik modeli, işe başlangıç yılına göre kadınlarda ve erkeklerde farklı yaş sınırları ile prim şartlarının uygulanmasını öngörüyor.

Ancak 2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliğe dair TBMM’den geçerek yürürlüğe girmiş resmi bir kanun bulunmuyor. Mevcut durumda yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı sürece çalışanlar, geçerli olan sosyal güvenlik mevzuatındaki kurallara tabi olmaya devam ediyor.

İNTERNETTEKİ KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOLARI GEÇERLİ Mİ?

Çeşitli dijital platformlarda ve sosyal medyada 2000-2008 yılları arası sigortalılar için paylaşılan yaş ve prim günü listeleri, resmi bir nitelik taşımıyor. Söz konusu tablolar beklenti, öneri ve taslak niteliğindeki çalışmalardan oluşuyor.

Yasal bir tabanı bulunmayan bu listelere göre emeklilik hesabı yapılmaması gerektiği belirtilirken; mevcut sistemde 1999-2008 dönemi girişliler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve ilgili prim günü kriterleri uygulanıyor.

ERKEN EMEKLİLİK HESABI NASIL YAPILIYOR?

Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkmadığı sürece emeklilik hakkı kazanımı; kişinin ilk sigorta başlangıç tarihine, bağlı olduğu statüye (4A, 4B, 4C) ve toplam prim gün sayısına göre belirleniyor. Özel durumlar (borçlanmalar, malullük veya fiili hizmet süresi zamları) haricinde, genel kapsama dönük ayrı bir erken emeklilik şartı uygulanmıyor.