8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar yaş şartı aranmadan emekli olabilirken, bu tarihten 1 gün sonra 9 Eylül 1999 ve daha sonra sigortalı olanların emekliliği için kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşını doldurması gerekiyor.

2008 sonrası sigortalı olanlar ise kademeli biçimde ve 65 yaşına kadar çalışıp emekli olabiliyor. Bu durumun derin bir hak kaybına neden olduğuna dikkat çeken Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Başkanı Mihriban Uğurlu, bu sorunun 2027’de çözüme kavuşmasını istediklerini dile getirdi. İktidarın seçime yönelik sadece emeklilere ilişkin çalışma yapmasının AKP için hayal kırıklığı yaratacağını kaydetti.

SEÇİM İÇİN NABIZ

4.5 milyon mağdur için kademeli emeklilik düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken kulislerden AKP’nin bu düzenlemeyi bütçe üzerine ek yük olarak gördüğüne ilişkin görüşe sahip olduğu gündeme geldi. Mihriban Uğurlu, gelişmeleri yakından takip ettiklerini ancak bu haberlerin seçime dönük nabız yoklaması olduğunu ifade etti. Emeklilikte yaşa takılanlar için de benzer şeylerin gündeme geldiğini ancak düzenlemenin gerçekleştiğini belirten Uğurlu, “Bu haberlerin aslı astarı yok, kaynağı belli değil. Düzenlemenin bütçeye yük olması mümkün değil” dedi.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRARLAR

Emeklilere yönelik sosyal destek, refah payı gibi seçime yönelik düzenlemelere işaret eden Uğurlu, “Emekliye müjdeyle bu işi kurtaramazlar. Her evde kiminin annesi-babası, kiminin dayısı, kiminin teyzesi, kiminin amcası, bu düzenlemeyi bekleyenler var. Böyle bir adaletsizliğe uğrayanların olduğu evler oy vermeyecek. Sadece emeklilere yönelik bir hazırlık yapıyorlar ama hayal kırıklığına uğrarlar” diye konuştu.

Mağdurların aileleri ile birlikte 12 milyon kişinin bundan etkilendiğine işaret eden Uğurlu, “12 milyona yakın oyla iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak gücümüz var” ifadelerini kullandı.

Mihriban Uğurlu

Aynı iş iki çalışan bir emekli

Kademeli emeklilik, Meclis’te de gündeme geldi ve milletvekilleri konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. YENİ Parti, CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti Milletvekilleri tarafından kanun teklifleri ve önergeler verildi. Meclis’te yapılan açıklamalarda prim günü nedeniyle, emekliye ayrılamayanların olduğuna dikkat çekildi. Emeklilikte yaşa takılanların EYT düzenlemesi sonrası oluşan ‘bir günle 17 yıl geç emekli olma’ mağduriyetinin giderilmesi için kademeli emekliliğin getirilmesi çağrısı yapıldı. Aynı fabrikada çalışan, aynı primi ödeyen 2 işçiden arasında emeklilik hakları açısından ayrımcılık oluşturan bu uygulamanın ancak kademeli emeklilik ile çözüleceğine dikkat çekildi.

Eylem hazırlığı

Emekli olmak için adalet bekleyenlerin 48-53 yaş aralığında 8.000’den 10.000’e kadar prim günü ödeyenlerden oluştuğuna dikkat çeken Mihriban Uğurlu, “Bu emekçilerin hakkına girildi. Düzenleme, komisyonda oylanacak ancak kabul edilmezse de bu, mücadelemizin seyrini değiştirecek bir şey değil. Bu hakkı almakta kararlıyız, ısrarlıyız” diye konuştu.

Uğurlu, mücadelelerini masada, sokakta, sahada sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, kasım ayı içinde İstanbul’da kitlesel bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı. Uğurlu, önümüzdeki dönemde tüm toplumsal mağduriyetlerin dile getirileceği bir ‘Adalet Mitingi’ için de hazırlık içinde olduklarını belirtti.