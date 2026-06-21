Şarkıları milyonlarca kez dinlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emir Can İğrek, bu kez müzik kariyerinden önceki hayatıyla gündeme geldi.

Fatih Altaylı'nın programına konuk olan başarılı sanatçı, üniversite yıllarında aldığı eğitimi ve müziğe yönelmesine neden olan dönüm noktasını ilk kez anlattı.

MÜHENDİSLİK OKUMUŞ

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi aldığını söyleyen Emir Can İğrek, müziğe ilgisinin çocukluk yıllarına uzandığını ancak o dönemde bunu bir meslek olarak hayal etmenin kolay olmadığını ifade etti.

İğrek, "Metalurji mühendisiyim. Müziğe olan ilgim hep vardı. Eğitim sistemimiz küçük yaşta müziğe ilgini keşfettin ve hayatını müzikle kazanacaksın gibi bir hayal kurmaya çok uygun değildi" dedi.

KIRILMA NOKTASI STAJDA YAŞANDI

Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazandığını ve eğitimine devam ettiğini anlatan sanatçı, asıl dönüm noktasının staj sırasında yaşandığını söyledi.

Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda staj yaptığını belirten İğrek, çalışma koşullarını gördükten sonra mühendislik mesleğinin kendisine göre olmadığını anladığını ifade etti.

Ünlü sanatçı yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda staja başladım. Bir baktım ben bu işi yapamam. Fırınlar, sıcaklık... 50-55 derece sıcakta çalışıyor insanlar. Çok ağır bir iş. Mühendise soru sormamızı istediler, benim içimden hiçbir soru sormak gelmiyor. Orada anladım ki ben bu işi yapamayacağım."

8-9 DERSİ KALMIŞTI

Staj sonrası hayatının yönünü değiştiren İğrek, bölümünü tamamlamadığını da açıkladı.

Ünlü sanatçı, mühendislik eğitiminde mezuniyete çok yaklaşmasına rağmen müziği seçtiğini belirterek, "8-9 dersim kaldı, bitirmedim. Sonrasında Nazım Hikmet Akademisi'nde koristlik yaptım" ifadelerini kullandı.

Bugün milyonların dinlediği şarkılara imza atan Emir Can İğrek'in müzik yolculuğunun, bir fabrika stajında aldığı kararla şekillendiği ortaya çıktı.