CHP de bir kritik haftaya daha girildi. Özgür Özel’in, bugün TBMM’de grup toplantısı yapması ve sert mesajlar vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ise MYK’yı Genel Merkez’de toplayacak. Kılıçdaroğlu, TBMM grubunu toplayabilmek için gerekli olan en az 46 milletvekilini bulamıyor. Bu hafta ayrıca Özgür Özel ekibinin Genel Merkez’e verdiği 830 delege imzasının akıbeti de beklenecek ve Genel Merkez kurultayı toplama konusunda adım atmazsa, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılacak.

İMZALARIN AKIBETİ

Özgür Özel’in, bugün yapacağı TBMM Grup toplantısında parti içine dönük mesajlar vermesi bekleniyor.

Acil kurultay vurgusu yapan Özel ve ekibi CHP’den kopmamak için son çağrılarını yapıyor. Kılıçdaroğlu’nun da genel merkeze teslim edilen delege imzaları ile ilgili kararını açıklaması ve bir tarih vermesi bekleniyor.

10 GÜNLÜK SÜRE DOLUYOR

Bu konuda imzaların teslim edilmesinden itibaren 10 günlük bir süre tanınmıştı ve süre 27 Haziran’da doluyor. İmzaların işleme konulmaması halinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılarak kurultayın 45 gün içinde yapılması için çağrı heyeti atanması istenecek.

MYK TOPLANIYOR

Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak. İhraç süreçlerini içeren disiplin kararlarını görüşmek için de Parti Meclisi toplanacak. PM toplantısında İl Disiplin Kurulları’nın yetkisinin iptal edilip disiplin süreçlerinin MYK tarafından yürütülmesi kararı alınacak.