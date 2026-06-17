Dünya Kupası ilk maçında ABD’ye 4-1 yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Paraguay, Türkiye maçında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.
Cumartesi günü oynanacak olan Türkiye maçına gözünü çeviren Paraguay kadroda radikal değişikliklere gidecek. Teknik direktör Paraguay'da Alfaro'nun ilk 11'de 6 ila 7 değişiklik yapabileceği belirtiliyor. Savunma hattında ve orta sahada önemli revizyonlar planlayan deneyimli teknik adamın, hücumda da farklı isimlere şans verecek.
İspanyol AS gazetesinde yer alan habere, özellikle ABD maçında beklentilerin altında kalan bazı oyuncuların kulübeye çekileceği ifade edilirken, forvet hattında Antonio Sanabria'nın yerine Isidro Pitta'nın ilk 11'de sahaya çıkabileceği konuşuluyor.