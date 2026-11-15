A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Karşılaşma öncesi Milli Takım’da sakatlık şoku yaşanıyor… Omzundan sakatlanan Uğurcan Çakır, Fransa maç kadrosundan çıkarıldı. Berke Özer, Fransa karşısında ilk 11'de başlayacak. SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI Yalçın, dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı. 54 yaşındaki teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumlarının ise son antrenmanın ardından belli olacağı belirtmişti.

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