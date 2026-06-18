24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na hiç de istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık. 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti karamsarlık yaratsa da Vincenzo Montella ve öğrencileri bu kez çok daha hırslı. ABD kampından gelen haberler; cumartesi sabahı 06.00'da oynayacağımız, "Ya tamam ya devam" niteliğindeki Paraguay karşılaşmasında bambaşka bir Türkiye izleyeceğimiz yönünde...

MONTELLA'DAN CESUR KARARLAR

Teknik Direktör Vincenzo Montella, Avustralya analizinde hataları tek tek ortaya koydu, uyarılarını yaptı ve cesur kararlar aldı. Buna göre sağ bek pozisyonunda Zeki'nin yerine Mert tercih edilecek. Stoperde Abdülkerim'in yanında Ozan Kabak'ın oynaması yüksek ihtimal. Orkun'dan vazgeçecek olan Montella, orta saha ikilisini İsmail-Hakan'dan oluşturacak ve önlerinde Arda'ya forma verecek. Sağda Yunus, solda Kenan şans bulacak. Santrforda Kerem favori, Barış plase ve Deniz de sürpriz aday...