2026 Dünya Kupası'nın açılışını 2-0'lık Avustralya mağlubiyetiyle yapan A Milli Futbol Takımımızda radikal kararlar yolda. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Paraguay karşısında farklı bir sistem ve kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Öncelik ise hücum bölgesinde daha işler bir düzen oturtmak.

YA 'TAMAM' YA 'DEVAM'

Avustralya mağlubiyetinin ardından; 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile oynayacağımız karşılaşma da A Milli Takım'ın turnuvadaki geleceği adına hayati önem kazandı. Mağlubiyetin Dünya Kupası'na veda anlamına geldiği karşılaşma öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planı ve ilk 11'i de netlik kazanmaya başladı.

ÖNCELİĞİNİ BELİRLEDİ

İtalyan çalıştırıcı, ilk olarak Avustralya maçında yenilen gollerin analizini yaptırarak önceliğini pas hatalarının minimuma indirilmesi olarak belirledi. Paraguay'ın da kontrataklarla skor kovalayacağını düşünen Montella, rakibe bu fırsatı tanımamak adına temkinli bir oyun planlıyor.

İKİ İSİM YEDEĞE ÇEKİLECEK

Paraguay maçı öncesi en keskin değişiklik ise hücum hattında yaşanacak. Avustralya maçına ikinci yarının başında dahil olan Kenan Yıldız, ilk 11'de başlayacak. O karşılaşmada 86'ncı dakikada oyuna giren Deniz Gül ise bu kez kulübede değil, sahada olacak. Yedeğe çekilecek isimlerin ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz olması bekleniyor.