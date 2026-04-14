Bafra Hasan Çakın Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde tekniker olan Nazım Ocak, önceki gün Bursa’da hayatını kaybeden kız kardeşi Nazife Bircan’ın cenazesini Samsun’da karşılamak için dün evinde hazırlanmaya başladı. YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ İddiaya göre; banyoda fenalaşıp yere düşen Ocak, burada yaşamını yitirdi. Bir gün arayla ölen 2 kardeş, bugün Bafra'nın Kavakpınar Mahallesi’nde Yeni Cami’de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşlerin cenazeleri, Yakıntaş Yeni Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

