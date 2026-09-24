Bir zamanlar yük taşımak için kullanılan gemi, hizmet dışı kaldıktan sonra sökülmek üzere bölgeye getirildi. Ancak planlandığı gibi tamamen parçalanmadı ve körfezde bırakıldı. Yıllar geçtikçe geminin içine dolan tortular ve bölgede doğal olarak yetişen mangrovlar, paslı gövdeyi adım adım ele geçirdi.

YARIM ASIRDIR AYNI YERDE

SS Ayrfield, 1911 yılında İskoçya'da inşa edildi. Uzun yıllar yük gemisi olarak kullanılan araç, İkinci Dünya Savaşı sırasında da Pasifik bölgesindeki Amerikan birliklerine malzeme taşınmasında görev aldı.

Savaşın ardından yeniden ticari faaliyetlerde kullanılan geminin yaklaşık 60 yıllık yolculuğu 1972'de sona erdi. SS Ayrfield, kullanım dışı bırakılmasının ardından sökülmesi amacıyla Homebush Bay'deki gemi söküm tesisine götürüldü.

Ancak geminin tamamı sökülmedi. Tesisin faaliyetlerinin sona ermesiyle SS Ayrfield, diğer bazı gemi kalıntılarıyla birlikte körfezde kaldı. O tarihten sonra kullanılmayan gemi, yıllar boyunca yağmur, tuzlu su ve doğal koşulların etkisiyle paslanmaya başladı.

GEMİNİN İÇİNDEN AĞAÇLAR YÜKSELDİ

Homebush Bay'de doğal olarak bulunan mangrovlar zaman içinde terk edilmiş geminin içine de yayıldı. Gövdenin içinde biriken çamur ve tortular bitkilerin kök salabileceği bir alan oluştururken, mangrovlar giderek büyüdü.

Aradan geçen onlarca yılın ardından ağaçların dalları geminin güvertesinin üzerine kadar çıktı. Paslanmış metal gövdenin büyük bölümü hâlâ görülebilse de iç kısmı yoğun bitki örtüsüyle kaplandı.

Ortaya çıkan görüntü SS Ayrfield'ı bölgedeki diğer gemi enkazlarından ayırdı. Uzaktan bakıldığında paslanmış bir yük gemisinden çok, suyun üzerinde duran küçük bir yeşil adayı andırıyor.

Sydney Olympic Park yönetiminin de dikkat çektiği SS Ayrfield, bugün Homebush Bay'in en sıra dışı görüntülerinden biri haline gelmiş durumda. Bir zamanlar denizlerde yük taşıyan gemi, yaklaşık yarım asır boyunca aynı noktada bırakılınca doğa metal gövdeyi yavaş yavaş kendi yaşam alanına dönüştürdü.