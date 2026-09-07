Tallahassee yakınlarındaki araziyi 2007'de satın alan çift, buraya ev veya başka bir yapı inşa etmek yerine sulak alanı olduğu gibi korumayı tercih etti. Aradan yıllar geçtikten sonra, ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi bölgede 275 Amerikan orman leyleğinin (wood stork) yuva yaptığını kaydetti.

18 HEKTARLIK BATAKLIĞI KORUMAYA ALDILAR

Stevenson ve Tanaka, 1990'lı yıllardan beri bu sulak alanın yakınında yaşıyordu. Bölgedeki selvi bataklığının çok sayıda hayvan için önemli bir yaşam alanı olduğunu bilen çift, arazinin ileride yapılaşmaya açılabileceğinden endişe ediyordu. 2007'de satış fırsatı ortaya çıkınca yaklaşık 45 dönümlük, yani 18 hektarlık alanı satın aldılar.

Emekli bir biyolog olan Stevenson, sonraki yıllarda bataklığın doğal yapısını korumak için çalıştı. Alandaki istilacı bitkiler temizlendi ve sulak alanın doğal dengesinin devam etmesine yönelik uygulamalar yapıldı. Çift ayrıca arazi için kalıcı bir koruma düzenlemesi oluşturdu. Böylece mülk gelecekte el değiştirse bile bölgenin yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi amaçlandı.

275 LEYLEK AYNI ALANDA YUVA YAPTI

Yıllar içinde 18 hektarlık bataklık yalnızca leyleklerin değil, çok sayıda hayvanın da yaşam alanı haline geldi. Bölgede balıkçıllar, ördekler, su samurları, kunduzlar, tilkiler ve timsahlar gibi farklı türler gözlemlendi.

Özellikle Amerikan orman leyleklerinin sayısı dikkat çekti. Son yapılan sayımda 275 leyleğin burada yuva yaptığı belirlendi. Bir dönem ABD'de nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tür, sulak alanların korunması ve farklı bölgelerde yürütülen çalışmalar sonucunda önemli ölçüde toparlandı.

Bataklıktaki timsahların bile bu döngüde önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Timsahların bulunduğu sulak alanlarda rakun gibi kara yırtıcılarının leylek yuvalarına ulaşması zorlaşıyor. Böylece ilk bakışta tehlike gibi görünen timsahlar, kuşların yuvalarının korunmasına dolaylı olarak katkıda bulunuyor.