"5 saniye kuralı" bir düşünceye veya harekete geçme dürtüsüne sahip olunduğunda, 5 saniye içinde harekete geçmeyi savunuyor, The 5-Second Rule: Transform Your Life, Work, and Self-Confidence with Bold Action kitabının yazarı Mel Robbins.

Robbins, "Değişim, güvenli olmayan, korkutucu veya yeni şeyler yapmayı gerektirir" diye yazıyor.

Ancak beynimiz, içgüdüsel olarak değişimden kaçınır ve neredeyse her zaman aşina olanı, bilinmeyene tercih eder. İlham aldığımız anlar çoğu zaman şüphe ve korkuyla gölgelenir.

"İlk harekete geçme dürtüsü ile gerçek eylem arasındaki süre uzadıkça, çekincelerimin arttığını ve kendimi harekete geçirmekte giderek daha fazla zorlandığımı fark ettim" diye yazıyor.

Kendinizi harekete geçmeye motive etmek için Robbins, "5 saniye kuralı"nı geliştirdi: Bir şey yapma dürtüsü hissettiğiniz anda, beşten bire kadar sayın ve hemen harekete geçin.

Örneğin, televizyon izlerken kitap okumanız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Beşten bire kadar sayın ve televizyonu kapatın! Yeni yılda daha fazla yürümeye karar verdiniz ama spor ayakkabılarınızı giyip dışarı çıkmaya cesaret edemiyor musunuz? Beşten bire kadar sayın ve ayağa kalkın.

Bu yöntem, olumsuz düşünce sürecinin daha başlamadan durdurulmasına yardımcı olur. Robbins, "Eğer sizi doğru yöne çeken bir dürtüye sahipseniz, ancak beş saniye içinde harekete geçmezseniz, acil frene basar ve fikri öldürürsünüz" diye açıklıyor.

“5 saniye kuralı”nı kullanmanın üç yolu şunlardır:

Davranışınızı değiştirmek

Yeni alışkanlıklar edinmek veya eski alışkanlıkları bırakmak karmaşık bir süreç olabilir. Ancak 5 saniye kuralını kullanarak, beyninizin sizi değişimden vazgeçirmesine fırsat vermeden, hemen harekete geçebilirsiniz.

Cesurca hareket etmek

Robbins, "Bu yöntem, hayallerinizin peşinden gitmek, iş yerinde fikirlerinizi paylaşmak, zorlu projelere başvurmak, sanat eserleri yaratmak ve daha iyi bir lider olmak için kendinizi zorladığınızda, öz şüphenizi aşmanıza ve öz güveninizi artırmanıza yardımcı olacaktır," diye yazıyor.

Örneğin, toplantılarda daha sık söz almak istiyorsanız, beşten bire kadar sayın ve elinizi kaldırın. Ne kadar tereddüt ederseniz, konuşma cesareti bulma olasılığınız o kadar azalır.

Zihniyetinizi kontrol etmek

Robbins, "Bu yasayı kullanmanın en güçlü yolu budur" diyor. Kendinizi olumsuz bir düşünce döngüsünde bulduğunuzda, beşten bire kadar sayın ve bilinçli olarak bu olumsuz iç konuşmayı durdurun, ardından daha olumlu bir bakış açısına odaklanmaya çalışın.

Robbins, bu yasanın beyninizi yeniden programlayarak, ilk tepkinizin şüphe değil, eylem olmasını sağlayabileceğini açıklıyor.

"Çoğumuz, endişe, kendinden şüphe etme ve korku gibi düşünce kalıplarının farkında olmadan, otomatik olarak tekrarladığımız alışkanlıklar haline geldiğini fark etmiyoruz" diye yazıyor.