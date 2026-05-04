2 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan 'Kırçıloğlu 4' isimli yolcu vapurunun güverte bölümünde sahipsiz bir çanta bulundu. Kadının yerinde olmadığı anlaşılınca durum görevlilere bildirildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince siyah çantada yapılan kontrollerde, kimlik bilgilerinden yola çıkılarak eşyaların 44 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova’ya ait olduğu tespit edildi.
VAPURA BİNDİ BİR DAHA İNMEDİ
Kadıköy iskelesindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Huseynova’nın saat 20.20 sıralarında turnikelerden geçerek vapura bindiğini belirledi. Görüntülerdeki kişi, kayıp kadının kızı Nigar Yusifli tarafından da teşhis edildi. Vapurun varış noktası olan Beşiktaş iskelesindeki kamera kayıtlarında polis ve ailesi tarafından yapılan incelemelerde ise kadının iskelede indiğine dair herhangi bir görüntüye rastlanmadı. Ayrıca tekne kaptanıyla yapılan görüşmede, vapurdaki kameraların 14 Nisan’dan bu yana çalışmadığı bilgisi elde edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kayıp kadının bulunması amacıyla denizde arama çalışmaları başlatıldı. Faaliyetler; Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne ait 2 kontrol botu, Kıyı Emniyetine ait 1 bot ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 bot ile koordineli olarak yürütülüyor. Polis ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.