Henüz 3 aylıkken geçirdiği havale ve talihsiz bir kaza sonucu şaşılık yaşayan 'Kadıköy Boğası' lakaplı Mustafa Başaran, göz ameliyatı oldu. 28 yaşındaki Başaran'ın, 1 buçuk saat süren operasyon sonrası gözündeki kayma düzeltildi. Kadıköy Boğası, ameliyatın ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile görüntülü konuştu.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyat sonrası konuşan Doç. Dr. Ocak, “Ameliyat beklediğim gibi başarılı geçti. Mümkün oldukça gözü ortaya almaya çalıştık. Görme ihtimaliniz biraz düşük bu hastalarımızda. Ama gözün kaymasını mümkün olduğunca toparlamaya çalıştık. Önce dinlenip, kendine gelecek. Yarın bir kontrol edeceğiz. Her şey iyi olsun diye bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN'A SİTEM

Ameliyat sonrası Fenerbahçeli Mert Hakan ile konuşan Kadıköy Boğası lakaplı Mustafa Başaran'dan Galatasaray isteği geldi: 'Her şey yolunda Mert Hakan abi, keşke şampiyon olsak o zaman keyfim yerine gelecek. Abi Galatasaray'ı artık yenin, Osimhen de gitti, Icardi'yi artık devirin ya!!! Muslera da gitti. Galatasaray benim eski takım...'

Mert Hakan buna karşılık 'Nasıl eski takımın ya?' cevabını verdi. Mustafa Başaran ise, 'Galatasaray'dan ayrıldım, Fenerbahçe'ye transfer oldum. 19 senedir Fenerbahçeliyim' dedi.