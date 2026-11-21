İstanbul’un Kadıköy ilçesinde akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Erenköy Mahallesi’nde bulunan 9 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yesari Asım Arsoy Sokak üzerindeki binanın 9’uncu katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YOĞUN DUMAN NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sırasında binanın farklı katlarına yayılan yoğun duman nedeniyle olası bir tehlikeye karşı bina sakinleri tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sokak da bir süre araç trafiğine kapatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.