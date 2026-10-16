Kadıköy'de galeri önündeki aydınlatma direğinde ısınıp eriyen plastik park halindeki araçların üzerine damladı. Alevler 2 aracı tamamen sararken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İki araçta da hasar meydana gelirken, yangının ilk anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına ve cep telefonuna yansıdı.

Yangın dün saat 19.15 sıralarında Merdivenköy Mahallesinde bulunan bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 2 otomobilde çıktı.İddiaya göre binanın giriş katındaki oto galerinin önünde park halindeki 2 aracın üzerine, aydınlatma direğinde bulunan plastik eriyerek damlamaya başladı. Eriyen plastik araçların yanmasına neden oldu.

PLASTİK ERİYİP ARAÇLARIN ÜZERİNE DAMLADI

Yangın kısa sürede büyüyerek iki aracı da sardı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Yangın çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.