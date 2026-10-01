Olay, dün saat 17.20 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Erdi Ö. ile 3 kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri, yanında bulunan silahla Erdi Ö.’ye ateş etti.

Sağ ve sol dizinden ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. yere yığılırken, 3 şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Erdi Ö., ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Erdi Ö.’nün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ise bir adet boş kovan bulundu.

“Sinan” olarak tanıdığı kişiyi işaret etti

Yaralı Erdi Ö.’nün polise verdiği ilk ifadede, “Sinan” olarak tanıdığı kişiyle alacak meselesi nedeniyle tartıştığını, bu kişinin yanındaki iki kişiden birinin kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Erdi Ö.’nün çeşitli suçlardan toplam 17 emniyete geliş kaydının bulunduğu belirlendi.

3 şüpheli aranıyor

Polis ekipleri, olayın ardından yaya olarak kaçan 3 şüphelinin kimliklerini belirleyip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.