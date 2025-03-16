Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Reeder Samsunspor'u konuk etti. Mücadele öncesi Ülker Stadı'nda özel bir koreografi yer aldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında Kadıköy tribünlerinde özel bir koreografi oluşturuldu. Sarı lacivertli taraftarların oluşturduğu koreografide Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının yer aldığı fotoğraflar ile ''Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz'' ifadeleri yer aldı.

Seremoni öncesi tribünlerde yer alan o koreografi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Taraftarlar da o anlarda hep bir ağızdan 'şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratları yaptı.