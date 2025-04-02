Süper Lig’de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde kozlarını paylaşacak. Kazanan psikolojik üstünlüğü eline geçirecek, kaybeden bir anlamda karalar bağlayacak. Bu maçın diğer bir önemi de 24 Şubat 2025’te Rams Park’ta oynanan ve golsüz sona eren olaylı karşılaşma sonrası ilk buluşma olması.

KARŞILIKLI SERT İFADELER

Mourinho o mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesine yönelik “Maymun gibi zıpladılar” ifadesini kullanmıştı. Galatasaray cephesi ırkçılık iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okan Buruk’un hedefinde ise Jose Mourinho vardı. Portekizli hocanın “The Special One/Özel biri” lakabını “The Crying One/ Ağlayan biri” olarak değiştirdi. Bu sözler de uzun süre tartışıldı.

BURUK KADIKÖY’DE COŞTU

Kadıköy'deki kapışmada Jose Mourinho ile Okan Buruk’un birbirlerine nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu. Okan Buruk’un

Kadıköy karnesi pek iyi. 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, toplam 7 Fenerbahçe derbisinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi gördü. Mourinho bu sezon derbi kazanamadı. Beşiktaş’a yenilen, Galatasaray’dan 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Portekizli hoca ilk kez gülmek istiyor.

FRED YÜZDE 50

Fenerbahçe'de Fred belirsizliği yaşanıyor. Sakatlığı geçmesine rağmen son iki idmanda belirli sürelerle takımla birlikte çalışan Fred’le ilgili Teknik Direktör Jose Mourinho henüz kararını vermedi. Sambacı, kadroda yer alacak. Ligde de kritik maçlar olması ve sakatlık riskini de düşünen Portekizli teknik adam, Fred’i 11’e alma konusunda kararını bugün netleştirecek.

MERTENS GÖREVE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde eskiye dönüş yapacak. Beşiktaş yenilgisinin ardından gelen yoğun eleştiriler üzerine tecrübeli hoca Dries Mertens’e yeniden ilk 11’de şans tanıyacak. Belçikalı yıldız, Alvaro Morata’nın yerine 10 numara pozisyonunda görev yapacak. Sağ beke Kaan Ayhan monte edilip, Torreira’nın yanında da Lemina oynayacak.