Caferağa Mahallesi’nde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Enes B.Ö., bıçakla tehdit ettiği bir gencin kolyesini gasbetti. Güven timlerinin hızlı müdahalesiyle yakalanan zanlıya ev hapsi cezası verildi.
Olay, yol kenarında oturan bir gencin kolyesinin bıçak zoruyla gasbedildiği ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Güven timleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheli Enes B.Ö.’nün 5 kişiyle birlikte olay yerine geldiğini ve bıçakla tehdit ederek kolyeyi gasbettiğini tespit etti.
EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ
Kimliği ve adresi belirlenen 17 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı.
Üç suç kaydı olduğu ortaya çıkan Enes B.Ö., Çocuk Büro Amirliği’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik, zanlıyı ev hapsi cezasına çarptırırken, gasp edilen kolye sahibine iade edildi.