Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı ağırladığı maç öncesi Kadıköy'de müthiş bir destek vardı.
Tribünleri hınca hınç dolduran sarı lacivertli taraftalar ilk düdük öncesi İstiklal Marşı okunduktan sonra hep bir ağızdan ''hak, hukuk, adalet'' tezahüratlarına başladı.
Tüm tribünlerin eşlik ettiği ''hak, hukuk adalet'' çağrısı Kadıköy'deki dev maç öncesi stadyum adeta yankılandı.
Fenerbahçeli taraftarlar Türkiye'de son günlerde yaşanan siyasi olaylara gönderme yaparak ses yükseltti.