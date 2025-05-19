Fenerbahçe, Tendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadeleye damga vuran olay ise tribünde yer alan az sayıda taraftarın Başkan Ali Koç ve futbolculara yönelik tepkisi oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadelenin başından sonuna kadar şampiyonluğu kaçıran takım ve yönetimi protesto etti.

Maç öncesi ve maç boyunca Fenerbahçe tribünlerinden protesto sesleri yükseldi. Gol atan oyuncuların bile ıslıklandığı maçta sadece bir futbolcu alkış aldı. Sarı-Lacivertlilerin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar, taraftarlardan alkış alan tek futbolcu oldu.

KARŞILIK VERDİ

Skriniar lehine tezahüratlar da yapan taraftarlar, birçok oyuncuyu ise protesto etti. Taraftardan gelen desteğe karşılık veren Skriniar, tribünleri alkışladı. Mücadele sonunda açıklamada bulunan deneyimli savunmacı "Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarlarımızın desteğini hissediyorum. Bugün bu maçı oynamak bizim için kolay değildi. Bugün de taraftarlarımızın desteklerini hissettim, onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.