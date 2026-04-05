Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşılaşıyor. Süper Lig’de şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Kanarya ile zirve yarışından kopmayı düşünmeyen Kartal’ın kapışması nefes kesecek. Trabzonspor’un Galatasaray’ı mağlup edip şampiyonluk yarışında söz sahibi olmasıyla bugünkü derbinin önemi iyice arttı.

Fenerbahçe, kazanıp Trabzon’la birlikte Galatasaray’ın ensesine yapışmak istiyor. Beşiktaş da galip gelerek dengeleri bozmayı hedefliyor. Aksi takdirde Kartal, mağlup olursa yarışa havlu atabilir. Dev derbide ezeli rakipler bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ta oynanan ilk kapışmada Kartal, 2-0 önde iken Orkun Kökçü’nün kırmızı kart görmesinin ardından 3 gol yiyip Fener’e 3-2 yenildi. Kupada da Kadıköy’de Cerny, yıldızlaşmış ve Kartal, 2-1 kazanmıştı.

İKİ TAKIMDA DA BİRER EKSİK VAR

Fenerbahçe, uzun bir süre sonra ideal kadroyla maça çıkacak. Milli arada Skriniar, Semedo ve Çağlar tamamen iyileşti. Talisca da kondisyon açığını kapattı. İstanbul'a dönen Alvarez, kadroda yer almayacak.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı sona eren Emirhan Topçu, kadroya dönüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcuya 11’de şans vermeyi düşünmüyor ancak Beşiktaş, Kadıköy’de El Bilal Toure'den yoksun olacak.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu. AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan, AVAR 2'de ise Adnan Deniz Kayatepe görev alacak.