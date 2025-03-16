Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertliler zirve yarışında puan farkının 9'a çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğradı.
Oldukça gergin geçen Fenerbahçe - Samsunspor maçının son düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi.
Maçın bitiş düdüğü sonrası Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola arasında başlayan kavga sonrası saha bir anda karıştı.
İki takım futbolcularının da dahil olduğu kavga büyürken güvenlik güçleri araya girerek olayları sakinleştirmeye çalıştı.