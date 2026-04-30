Olay, dün saat 21.30 sıralarında Caddebostan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Uğur O., iki arkadaşıyla birlikte “Uzun Masa” isimli iş yerine geldi. Burada alkol alan Uğur O.’nun taşkınlık çıkarması üzerine iş yeri sahibi Okan T. tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

İş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra ruhsatsız tabancayla tek başına yeniden olay yerine geldi. Uğur O., iş yerine ve havaya ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis ekipleri şüpheliyi fark etti. Ekiplerin “Dur” ihtarına rağmen elindeki silahla kaçmayı sürdüren şüpheli, çevredekiler için tehlike oluşturması üzerine uyarı ateşine rağmen durmayınca sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve bilinci açık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Uğur O., Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince ele geçirilen ruhsatsız tabanca muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tedavisinin ardından Uğur O., “Ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “Tehdit” ve “Mala zarar verme” suçlarından adliyeye sevk edildi. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede şüphelinin “Kasten yaralama”, “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve çeşitli suçlardan toplam 21 kaydı olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Okan T.’nin ise “Kapkaç” ve “Uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından 2 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin iş yerine doğru ateş açtığı, ardından yaya olarak kaçtığı, polis ekiplerinin peşinden koşarak müdahale ettiği ve uyarı ateşi açtığı anlar yer aldı.