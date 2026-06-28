24. İstanbul Onur Yürüyüşü, kaymakamlıkların yasak kararlarına ve ulaşım kısıtlamalarına rağmen Kadıköy’ün farklı noktalarından başladı.

Yasak kararlarının ardından 24. İstanbul Onur Yürüyüşü için Kadıköy Caferağa’da bir araya gelen LGBTİ+’lar, farklı sokaklardan yürüyüşe geçmeye çalıştı.

Şu ana dek farklı noktalardan alana çıkmaya çalışan en az üç ayrı gruptan 40 kişinin gözaltına alındığı, gözaltına alınanlar arasında gazetecilerin de bulunduğu öğrenildi.

Yaverbey Sokak’ta yürüyüşe geçen LGBTİ+’lara polis müdahale ederken, Caferağa’daki Keresteci Aziz Sokak’ta da “Neredesin aşkım” sloganı atarak pankart açmak isteyen LGBTİ+’lar ile eylemi takip eden gazeteciler gözaltına alındı.

"GÖZALTILARA KARŞI DİRENİYORUZ"

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Açık saçık demiştik aşkım, buradayız, hukuk dersini de biz veririz, mücadeleyi de biz öğretiriz. Hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz; buradayız, bize ait olan sokaklarda gözaltılara da nefretinize de direniyoruz!” ifadelerini kullandı.

Komite, eylemlerin gün boyu devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Aşkım bugün daha bitmedi, hatta yeni başlıyoruz! Dağılmıyoruz! Bulunduğumuz her alandan sokakta olmaya devam ediyoruz!”