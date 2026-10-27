Kadıköy Bostancı güzergahında seyir halinde olan bir toplu taşıma otobüsünde akşam saatlerinde akılalmaz bir saldırı meydana geldi. Yolculuk sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yolcular arasında sözlü tartışma başladı.

KADIN YOLCUYA VURDU, DİĞER YOLCULAR AYAĞA KALKTI

Görgü tanıklarının iddialarına göre, otobüste bulunan bir erkek şahıs tartıştığı kadın yolcuya fiziksel saldırıda bulunarak vurdu. Yaşanan şiddete kayıtsız kalmayan diğer yolcular duruma sert tepki göstererek saldırganın otobüsten indirilmesini talep etti.

ÖNCE YOLCUYA, SONRA OTOBÜSÜN İÇİNE BİBER GAZI SIKTI

Kendisine tepki gösteren bir başka yolcuyla da tekme tokat kavgaya tutuşan saldırgan, cebinden çıkardığı biber gazıyla dehşet saçtı. Önce tartıştığı yolcunun yüzüne, ardından kapalı haldeki otobüsün içine rastgele biber gazı boşalttı.

KAPILAR AÇILDI, YOLCULAR FERYAT FİGAN DIŞARI KAÇTI

Gazın etkisiyle otobüsün içi bir anda dumanaltı olurken, nefes almakta güçlük çeken yolcular panik ve çığlıklarla şoförün kapıları açmasını istedi. Aracın durmasıyla birlikte tüm yolcular nefes alabilmek için can havliyle dışarı fırladı. Şüphelinin yaşanan arbededen yararlanarak hızla olay yerinden kaçtığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri, kimliği belirlenmeye çalışılan firari saldırganı yakalamak için inceleme başlattı.