İstanbul Kadıköy’de rıhtımdaki yeşil alana yapılması planlanan cami projesinde yeni gelişmeler yaşandı. Sahil kısmında 2008 yılından bu yana kullanılan yaklaşık bin 60 araç kapasiteli otopark, önceki gece araç alımını durdurdu. Bölgedeki otoparkı İBB’ye bağlı İSPARK işletiyordu.

İl Çevre Müdürlüğü’nün geçen şubat ayında Kadıköy Belediyesi ile İSPARK’tan alanın boşaltılmasını istediği, bunun üzerine İSPARK’ın kararı idare mahkemesine taşıdığı öğrenildi. Ancak yürütmeyi durdurma talebi henüz karara bağlanmadan, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından 16 Mart itibarıyla alanın boşaltılması yönünde yazı gönderildiği bildirildi.

YAPIMI YILLAR SÜREBİLİR

İBB yetkilileri, bölgenin yıllardır park sorununu çözen otoparkın yerine yenisi yapılmadan veya farklı bir alan gösterilmeden aniden kapatılmasının sorun çıkaracağı fikrini paylaşıyor. Bölgede özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda trafik krizinin daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün, bölgede planladığı cami projesinin adının ‘Ulu Camii’ olacağı ve Tarihi Haydarpaşa Tren Garı’ndan daha yüksek yapılacağı ifade ediliyor. Yapılacak caminin altında otopark olacağı, projenin tamamlanmasının ise yıllar sürebileceği iddia ediliyor.